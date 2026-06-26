外資賣超1431億史上第2大 法人：期現貨避險套利操作

台股今天重挫1683點，摜破45000點關卡。三大法人今天賣超台股達新台幣2055億元，其中外資賣超1431億元，創史上單日第2大賣超規模，僅次於24日的1774億元。外資今天台指期淨空單降至7萬6391口，現貨大舉減碼主動型ETF、高息ETF及面板股。

三大法人今天合計賣超台股達2055.27億元，外資及陸資賣超金額創史上第2高紀錄，達1431.89億元；自營商賣超707.33億元、創歷史單日新高，投信逆勢買超83.95億元。

根據統計，外資最近3個交易日有2天賣超金額居史上排名前2大，連續4個交易日賣超台股達3997億元；內資投信連4買、自營商連4賣。

根據台灣證券交易所統計，外資今天買超股票僅旺宏、復華富時不動產（00712）、南茂這3檔，分別敲進5.73萬張、2.19萬張及1.83萬張。

在賣超個股排行方面，外資今天大舉減碼群創、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50（0050），分別賣超15.22萬張、近15萬張及13.03萬張；外資今天賣超逾3萬張的股票還包括主動統一台股增長（00981A）、群益台灣精選高息（00919）、友達、主動復華未來50（00991A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動統一全球創新（00988A）、主動國泰動能高息（00400A）、鴻海等。外資今天也減碼台積電近1.43萬張，連4賣。

在台指期淨部位方面，根據統計，三大法人淨空單減少6624口，降至1萬503口；其中，外資淨空單減少4660口，降至7萬6391口。

啟發投顧副總經理容逸燊接受記者電訪分析，美國商務部公布5月個人消費支出物價指數（PCE），符合市場預期，市場仍對美國聯邦準備理事會（Fed）是否升息呈現過度反應，加上通膨雜音干擾、蘋果（Apple）漲價等因素，牽動美國大型科技股走弱，台股今天中大型電子權值股和高本益比族群股價明顯回檔。

容逸燊指出，時序接近第2季底結帳行情啟動，不排除市場資金先行獲利了結。

針對市場疑慮人工智慧（AI）與半導體類股評價過高，容逸燊指出，部分分析的確認為AI類股估值有過高跡象，不過AI產業對電子零組件汰換需求仍強，儘管台、韓、美股槓桿大，但整體市場不到瘋狂地步，「投機但不貪婪」，且記憶體、ABF載板和被動元件仍有漲價效益，市場需求仍強。

觀察外資在台股期、現貨市場布局，容逸燊分析，仍是以避險套利為主，並非轉向偏空。

展望台股後市，容逸燊評估，7月台積電法人說明會前後，市場資金有機會回補，醞釀台股反攻動能。

期貨法人分析，市場正處於激烈的去槓桿過程，儘管AI與半導體長線基本面展望正向，但短線波動升溫、市場情緒轉為敏感；後市觀察外資賣壓是否收斂，靜待恐慌情緒降溫及止穩訊號。