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7月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌1683.5點，收44571.76點。7月電子期收2868.95點，下跌132.35點，正價差10.45點；7月金融期收3094點，下跌70.2點，逆價差56.96點。
7月電子期以2868.95點作收，下跌132.35點，成交288口。8月電子期以2937.4點作收，下跌95.55點，成交1口。
電子現貨以2858.5點作收，下跌116.30點；7月電子期貨與現貨相較，正價差10.45點。
7月金融期以3094點作收，下跌70.2點，成交650口。
金融現貨以3150.96點作收，下跌54.36點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差56.96點。實際收盤價以期交所公告為準。
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