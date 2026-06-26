7月電子期金融期齊跌

「最香炸雞股」香繼光（7418）26日登錄興櫃，每股參考價84元，以90元開出後買盤湧入，盤中最高衝上111元，漲幅一度超過三成，餐飲股再添百元俱樂部新兵，也替近期餐飲IPO熱潮再添話題。

2026-06-26 10:44