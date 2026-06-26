最香炸雞股來了！香繼光登錄興櫃首日 股價飆破百元 漲幅超過三成

「最香炸雞股」香繼光（7418）26日登錄興櫃，每股參考價84元，以90元開出後買盤湧入，盤中最高衝上111元，漲幅一度超過三成，餐飲股再添百元俱樂部新兵，也替近期餐飲IPO熱潮再添話題。

董事長黃宏偉在興櫃前法說會表示，未來營運將聚焦台灣、大陸與海外三大市場布局。台灣市場持續提升單店價值並加密據點，大陸深化一線城市並逐步向二至四線城市拓展，海外則同步布局東南亞、大洋洲及北美市場，作為下一階段成長動能。

黃宏偉表示，台灣市場目前已相對成熟，未來營運重點將放在提升單店價值與區域密度，展店將優先鎖定交通樞紐及百貨商場。以近期進駐高鐵站與桃園機場第一、第二航廈為例，營收表現均優於預期，顯示高人流通路仍具成長空間。

在大陸市場方面，目前香繼光已有超過300家門市，現階段將持續深化上海、廣州、深圳等一線城市布局，同時逐步拓展至武漢、成都、杭州等二線城市，未來進一步向三、四線城市延伸。海外市場則採雙軌並行策略，一方面積極布局新加坡、馬來西亞、泰國、越南等東南亞市場，另一方面持續拓展北美市場，並以授權代理模式加快海外展店速度。

目前香繼光旗下自有品牌包括「繼光香香雞」與「美畢台菜小館」，並代理日本餐飲品牌「金子半之助」、「日本橋海鮮丼 辻半」及「名代 宇奈とと」，產品線涵蓋台式炸雞、台式料理、天丼、海鮮丼及鰻魚丼等品類。

截至今年6月，香繼光全球店數約400家，其中大陸312家、台灣84家為主要市場，海外據點涵蓋香港、菲律賓、印尼、加拿大、美國及澳洲，形成「自有品牌規模化、代理品牌精緻化」的多品牌經營模式。

財務表現方面，香繼光2025年合併營收16.94億元，其中餐飲收入10.82億元，占比63.87%，為主要營收來源；其餘商品銷貨、加盟店食材供應、加盟金、權利金及營運管理費等收入占比36.13%，顯示除終端餐飲消費外，也具備加盟供應鏈與品牌授權收入基礎。

獲利方面，香繼光2025年稅後淨利1.31億元，EPS 4.98元；今年前五個月自結營收7.17億元，稅後淨利5,241萬元，EPS 1.92元，營運維持穩定成長。

黃宏偉表示，公司近年持續強化中央工廠、食安管理與數位化經營系統，建置ERP、POS、自助點餐及會員平台，提升營運效率與展店複製能力。隨台灣市場持續加密據點，大陸與海外市場同步擴張，將成為推升下一階段成長的重要引擎。