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崩盤吃炸雞壓壓驚！香繼光登興櫃 股價飆破百元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
繼光香香雞推出多款組合套餐與加價優惠。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞推出多款組合套餐與加價優惠。圖／繼光香香雞提供

香繼光（7418）26日登錄興櫃，參考價84元，盤中一度衝上111元，漲幅逾3成，不僅站上百元，也超過旗下招牌商品「繼光香香雞」香香炸雞90元售價。

今日台股盤中崩一度近一千點，大跌至45,249.29點，面臨月線保衛戰，不過香繼光仍逆勢維持蜜月行情，盤中最高來到111元，股價不僅突破百元，也高於招牌商品香香炸雞90元售價。

香繼光2025年合併營收16.94億元，其中餐飲收入10.82億元，占比63.87%；商品銷貨、加盟店食材供應、加盟金、權利金及營運管理費等收入6.12億元，占比36.13%，顯示公司除終端餐飲消費收入外，亦具備加盟供應鏈與品牌授權收入基礎。

香繼光2026年1~5月自結營收7.17億元、稅後淨利5,241萬元、EPS 1.92元。

董事長黃宏偉表示，香繼光的競爭優勢在於完整供應鏈、食安控管與數位化經營。公司建置中央工廠、導入ISO 22000與HACCP食品安全管理系統，並透過ERP、POS、多元支付、自助點餐、會員系統與數位學習平台，降低營運風險並提升展店複製效率。

香繼光旗下核心品牌「繼光香香雞」全球門市已突破400家，除了兩岸之外，其餘布局涵蓋香港、馬來西亞、美加、越南及菲律賓等市場。

營收 繼光香香雞 香繼光

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