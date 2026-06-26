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一顆蘋果不同解讀 台指期夜盤跌
美股反應美光遠優於預期的財測，重新強化投資人對AI投資循環與記憶體需求延續的信心，帶動半導體與相關科技股風險偏好回升中，25日晚費城半導體與那斯達克期貨率先走強。隨後公布的一系列包括PCE等美國經濟數據整體表現穩健，使市場對短期升息押注略有降溫，短端美債殖利率回落，進一步支撐道瓊、景氣循環股與半導體族群表現。
不過，今日凌晨收盤的台指期夜盤卻大跌722點，法人機構表示，美光財測利多推升費半大漲，顯示資金仍願意回到AI與記憶體相關主線；但蘋果調漲Mac、iPad等裝置售價，以反映記憶體與儲存成本上升，反而引發市場重新評估大型科技硬體需求與成本轉嫁能力，拖累蘋果與其他大型科技股走弱。
分析師指出，在台積電（2330）ADR今日凌晨收在435.42美元、下跌5.41美元、跌幅1.23%，可能將壓抑台股今日行情走勢。
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