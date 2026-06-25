期貨商論壇／台指期 謹慎看待

美光公布優於市場預期的財報與展望，成為激勵科技股氣氛回溫的重要催化劑，台股也展開跌深反彈走勢，不過，短線仍建議對台指期抱持審慎態度，保留現金部位，提高資金調度彈性，同時降低槓桿操作，以因應市場波動風險。

期貨法人指出，美光財報向來被視為AI供應鏈景氣的重要風向球，此次營運表現亮眼，意味記憶體需求持續升溫，有助帶動台灣相關族群，包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）等記憶體個股表現，同時也有利AI伺服器與整體半導體供應鏈重新凝聚多頭信心。

不過，從盤勢結構來看，台股短線尚未出現明確止跌訊號，加上新台幣仍維持相對偏貶走勢，外資期貨空單攀升至約8萬口水位，籌碼面壓力仍存，後續能否回補前一交易日的跳空缺口，成為短線關鍵觀察指標，操作暫不宜過度追高。

整體上，在荷莫茲海峽航運逐步恢復、國際油價回落的背景下，市場逐步消化先前因地緣政治帶來的供應風險溢價，但同時也持續調整對AI族群評價偏高的疑慮，導致科技股近期表現震盪偏弱。美光優異財報有助強化市場對AI產業長期成長的信心，但市場籌碼仍偏凌亂，短線震盪幅度恐進一步擴大，故短期仍需觀察資金面與籌碼面變化，等待更明確的趨勢訊號出現。（凱基期貨提供）

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