期貨商論壇／黃金期 伺機操作

近期黃金期貨走勢轉弱，價格隨整體貴金屬市場回落，貴金屬市場目前面臨的主要壓力，已從先前的地緣政治風險，轉向美元走強與聯準會政策偏鷹帶來的壓力，但仍可留意黃金期貨（TGF）伺機操作。

據最新報價，金價失守每盎司4,000美元整數關卡，也是近2025年11月來首次跌破4,000美元關卡，顯示高檔買盤開始出現退場壓力。

總體環境來看，美元指數近期升到13個月高點，主因市場提高對聯準會年內升息預期，加上科技股賣壓擴大，使部分資金轉向美元避險。

對黃金來說，美元走強會讓非美元買家的購買成本變高，進而壓抑需求；同時，升息預期升溫也會提高持有黃金等不孳息資產的機會成本，讓短線資金更傾向流向現金、貨幣市場或美債等收益型資產。

後續市場焦點將轉向美國5月個人消費支出物價指數（PCE），若PCE數據顯示通膨壓力仍高於預期，市場對聯準會升息的押注可能進一步升溫，美元與美債殖利率也將維持強勢，對黃金價格形成壓力。

投資人可透過黃金期貨參與黃金行情，是以新台幣計價的黃金期貨，保證金一口207,000元，一個跳動為新台幣50元，進入門檻較低。需要留意的是，期貨交易為高槓桿的保證金交易，投資人應衡量投資能力，以控制投資風險。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）