台指期 短線震盪格局

股期雙市昨（25）日同步反彈收漲，現貨指數漲211點，收46,255點；台指期則漲137點至46,544點，正價差仍達288.74點。期貨分析師提醒，台指期近期可能維持震盪格局，須留意短線風險，嚴格設定停損以控管資金水位。

台指期昨日呈開高走低格局，早盤曾大漲近600點，逼近47,000點整數關卡，但高檔賣壓隨即湧現，漲幅收斂，終場漲137點，日K線收黑並留下長上影線，日K已連三黑。

台新期貨表示，目前指數仍在短期均線附近震盪，市場短線觀望氣氛升溫，後續須留意月線支撐力道，若失守恐引發新一波短線調節賣壓。

籌碼面部分，三大法人賣超313.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,444口至17,127口，其中外資淨空單減少2,554口至81,051口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,561口至18,878口。

選擇權未平倉量部分，7月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在35,800點；7月W1買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在41,200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.35降至1.15。VIX指數下降0.49至40.39。外資台指期買權淨金額2.65億元 ; 賣權淨金額0.72億元。

永豐期貨表示，美光財報雖優於預期，市場焦點再度回到AI與記憶體景氣復甦題材，但台指期短線仍難因單一利多就確認修正告終。事實上，台股前波漲幅已大，高檔籌碼壓力仍重，外資與短線資金高檔調節後，市場仍需時間換手整理。

另外，美光強勢財報有助提振半導體族群投資情緒，尤其記憶體、AI伺服器及相關供應鏈有機會率先止跌反彈。不過，加權指數目前仍處於高檔震盪後的修正架構，月線附近將成為後續關鍵觀察指標。

若指數能在月線附近震盪整理並逐步縮量，代表市場賣壓有機會逐步消化，多方後續仍具再攻條件；反之，若美股利多帶動台股開高後無法守穩，甚至跌破月線，則意味市場修正尚未結束，短線反彈恐仍偏向跌深反彈格局。