全民權證／世界 選價內外5%

二線晶圓代工廠世界先進（5347）昨（25）日股價開高震盪走高，在外資持續看好並調升目標價的激勵帶動下，近午盤時即亮燈強鎖漲停，漲停價220元創下歷史新高紀錄，表現相當強勢亮眼。

外資滙豐證券指出，亞洲二線晶圓代工廠由於復甦速度快於預期，且價格環境更為有利，因此全面看好。其中世界先進受惠於台積電將中介層生產外包給該公司新建的新加坡廠，有助於世界鎖定未來的客戶訂單。

滙豐證券調升世界2026~2028年每股純益（EPS）各7%、45%、53%，評等升至「買進」、目標價升至220元。權證發行商建議，看好世界後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%內，距離到期日超過200天的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

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