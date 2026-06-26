全民權證／華航 兩檔閃金光

華航（2610）隨美伊和平談判進度良好，原油及航空燃油價格走跌，有利成本下降，加上客運業務即將進入暑假旺季，人工智慧（AI）需求也帶動貨運業務熱絡，近日股價延續短多格局。

法人指出，航空燃油已降至每桶120美元以下，較高點降幅達50%以上，預期先前航空業者受到燃油成本高漲壓縮獲利的隱憂不再，即使衝擊最嚴重的第2季，受惠客運載客率及貨運單位收益表現超乎預期，營運仍可望持穩。展望第3季，各家航空業者在先前法說中，均提到暑假訂位狀況良好，且燃油下跌速度超乎預期，法人看好，華航獲利表現將具上修空間。

權證發行商建議，可買進價內外5%內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）

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