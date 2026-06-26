強茂、德微 押逾120天

受到原物料成本提升，以及AI衍生出來的強勁需求，全球功率半導體大廠已再度發出漲價通知，帶動台股的功率半導體業者強茂（2481）、德微（3675）等成為新的漲價受惠族群，法人紛紛上修其第2季營收及獲利預估，相關權證也受到矚目。

法人看好，強茂第2季起已開始反應漲價效益，並持續優化產品組合。首季AI相關營收占比約一成，主要產品為小訊號、二極體、TVS及POWER MOSFET。其中，受到雲端服務供應商 （CSP）客戶採用，以POWER MOSFET單價最高、占比最大。在新款機種及新CSP客戶加入，預估AI 相關需求將季季提升。

面對功率元件大廠漲價，以及歐洲、非中國客戶為了避免供貨不確定性，紛紛轉單至台系廠商。法人認為，強茂有自有的4、6、8吋晶圓廠，加上封裝部分持續擴產，在成本高漲之時，因擁自有的晶圓及封裝廠，成本管控更良好，因此可以提供較具優勢的報價，並獲得報酬。

法人分析，德微擁有自有IC設計公司進行設計、自有晶圓廠（亞昕）取得產能，及封裝與測試製程，具備一體化技術發展優勢，可縮短產品導入周期，有助於提升長期競爭力。近來則因稼動率提高，加上產品組合優化，帶動毛利率上揚。另一方面，也已通知客戶漲價，也是毛利率成長原因之一。

德微是台灣首家布局800V HDVC的功率半導體廠，經過四年開發透過達爾已成功打入台系電源廠與美系大廠。權證發行商表示，投資人若看好強茂與德微後續表現，可以挑選價外20%至價內10%、有效天期120天以上的權證，以小金搏大利。