聯詠、亞翔 四檔衝鋒

台股昨（25）日量縮整理，盤面題材股輪流點火，聯詠（3034）、亞翔（6139）等兩檔漲勢優於大盤，並維持在5日線以上，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

產業趨勢來看，法人分析，驅動IC產業回溫主要來自記憶體與材料成本上漲前的提前拉貨、傳統旺季需求及部分產品價格調整，帶動面板相關IC、Touch IC與部分消費性電子應用出貨回升，預估2026年下半年維持逐季走揚表現。

長期來看，驅動IC產業重心逐步轉向SoC、OLED TDDI、Touch IC、T-Con、ESL、PMIC、車用/工控與邊緣AI等高附加價值產品。其中，OLED滲透率持續提升，有助相關TDDI與Touch IC需求增加，車用顯示器朝大尺寸、多螢幕與智慧座艙發展，亦帶動車用DDIC、TDDI、Touch IC與T-Con需求。

法人指出，聯詠受惠非陸廠客戶對邊緣AI相關產品需求增加，SoC產品線展望樂觀，有利產品組合優化，加上在OLED DDI市占率有望提升，整體毛利率表現維持高檔不墜，並逐步降低對傳統DDIC景氣循環依賴。

AI帶動記憶體需求大幅上升，隨記憶體大廠於東協建廠需求，亞翔承接新廠務統包工程大單，預計交期至2029年，總工程金額約合新台幣近5,000億元，累計在手訂單再創新高紀錄。法人認為，亞翔以往於台積電建廠供應鏈實績較少，但隨產能供不應求，龍頭廠漢唐業務繁忙，未來承接台積電業務有望往高標準的無塵室工程靠攏。

權證發行商指出，投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。