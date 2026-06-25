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資金轉進低基期 台塑四寶同步走強、台化創兩年多新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

三大法人昨日狂賣超過兩千億元，但台塑四寶股價不受影響，25日仍持續走強，台塑盤中大漲逾7%，台化（1326）大漲近6%，並創2024年2月以來新高，南亞（1303）上漲逾1%，台塑化（6505）也上漲逾2%。法人認為，資金有部分轉向低位階傳產與塑化族群避險，此外原油供應開始恢復，有助於降低中長期成本壓力。

台股近日震盪加劇，連兩日重挫近1,700點，但台塑四寶24日便開始逆勢走強，台塑昨攻上漲停，台化大漲逾8%，台塑化也有近6%的漲幅，僅南亞因先前漲幅過大，終場上漲約1%。

今日台塑四寶股價持續墊高，台塑盤中一度大漲逾9%，台化大漲逾6%，台塑化、南亞上漲逾2%。

法人指出，台塑（1301）、台化同步大漲，顯示資金有部分轉向低位階傳產與塑化族群避險，代表在科技股高檔修正時，資金並沒有完全撤出市場，而是轉向低檔、低基期或跌深反彈族群避險。

基本面上，原油恢復正常供應、價格下跌，有助中下游塑化業者穩定取得料源、並降低成本壓力，同時因戰事摧毀中東部分石化廠，業內認為石化產能短期內難恢復，有助紓解供過於求的壓力。

不過，泛用塑化產品仍須消化戰爭期間採購的高價原料庫存，若產品價格持續回落，恐壓縮獲利空間；至於PX等芳香烴產品，目前加工利差仍維持獲利水準。

台化指出，近期PX與PTA加工利差同步改善，其中PX與輕油加工差由151美元擴大至355美元，PTA加工差也回升至530元人民幣，均重返獲利區間。6月初台化芳香烴三廠已經恢復生產，三個芳香烴廠重組單元將會全載運轉，預期對6月營收及利益將有所貢獻。

台塑四寶 台塑 台化

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