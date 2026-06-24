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靜待美光財報、輝達股東會 台指期夜盤逆勢再走跌

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台指期夜盤24日開盤時，雖美股電子盤反彈，但在台股市場肅殺氣氛依然濃厚下，以46,361點、下跌46點開出後，雖一度翻紅、來到46,437點、上漲30點，但隨後一路翻黑下跌，最深來到45,463點、大跌944點，雖隨後在美股漲勢持續中，跌勢收斂，但隨後再破底，截至晚間約21點，指數在45,474點、下跌933點。

24日美股電子盤焦點，在於美光將在25日凌晨美股收盤後公布財報，同時輝達（NVIDIA）也將在25日零點召開股東會，兩者在業績與展望同步優異中，被視為AI熱度是否延續的試金石；市場預計今年第2季一般型DRAM合約價格將較前一季上漲58%~63%，因此，美光營收加速成長已成為共識，估即將公布截至5月底的上一季營收將年增264%，同時美光先前已將2026年度的資本支出預估上調至250億美元，且表示2027年度資本支出至少增加100億美元下，股價反彈，帶動輝達、英特爾、高通、台積電ADR電子盤上揚，道瓊、那斯達克、標普電子盤一度同步反彈，但台指期夜盤在外資24日盤中大砍1,774億元、期貨淨空單飆破8.3萬口歷史新高的心理壓力中，走勢疲弱。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,375元、下跌55元附近遊走，電子期下跌2.18%，半導體期下跌2.60%，中型100期貨指數下跌1.60%。

台股24日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌1,057點，收46,043點，其中，外資現貨賣超1,774.1億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加7,103口至83,605口；投信買超36.6億元，自營商賣超364.8億元，三大法人合計賣超2,102.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，24日台股遭外資重砍1,774億元，創下歷史最大賣超金額紀錄，短短2天時間即賣超高達2,160億元，就技術面觀察，大盤不僅失守5日線，更完全回補22日所留下的多方缺口，意味著22日、23日進場追價的買盤已全數遭到套牢，由於24日留下新的空方缺口，若多頭無法在46,000點關卡橫盤止跌，下檔恐將進一步向下尋求10日線或月線支撐。

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