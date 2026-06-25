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全民權證／友達 押價內外10%
友達（2409）近來逐漸由純面板製造，轉型至以面板為基礎的系統整合廠商，尤其切入光通訊相關的Micro LED CPO模組最具想像空間，股價延續震盪向上趨勢，後市仍可期。
法人指出，友達現階段面板本業仍處於調整階段，但積極朝人工智慧（AI）四大領域發展，除智慧座艙、智慧生產、邊緣應用及Micro LED CPO模組外，還有玻璃天線、AR眼鏡等。
其中，智慧座艙、智慧生產、邊緣應用等屬於車載業務及垂直場域整合業務範疇，Micro LED CPO預計仍需二至三年發展時間，至於玻璃天線、AR眼鏡都已具備可量產能力，靜待市場及客戶評估導入。
權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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