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全民權證／旺矽 兩檔馬力強
隨著AI與高效能運算（HPC）晶片加速推向先進製程與先進封裝，懸臂式探針卡龍頭旺矽（6223）營運進入爆發期，前五月營收已飆破73億元，首季毛利率衝上59.4％歷史新高。
董事長葛長林於股東會指出，目前產能供不應求，客戶甚至規劃採預付款機制確保供貨，法人一致看好旺矽今年營收與獲利將逐季走高。法人表示，受惠基本面與題材面共振，旺矽近期股價強勢上攻，昨（24）日更創下歷史新高價7,200元。
權證發行商建議，旺矽現股一張動輒數百萬元，對一般投資人而言資金壓力較大，而權證具備「低門檻、高槓桿」特點，僅需數千元即可參與旺矽的波段行情，可挑選距到期日150天以上、價內外15％內的認購權證參與行情。（國泰證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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