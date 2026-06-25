台達電、日月光 四檔亮

輝達股東會登場，電源供應器、封測等AI供應鏈受關注，台達電（2308）、日月光投控（3711）等個股，成為投資買盤焦點，權證券商建議，可利用資金門檻低的認購權證參與相關個股走勢。

台達電5月營收589.6億元，月增0.5%、年增43.6%，市場看好電源HVDC發展，台達電在今年COMPUTEX中展示800V HVDC高壓直流供電、液冷散熱，更首次展出模組化資料中心方案，可縮短約60%建置時間。

台達電為AI伺服器電源解決方案主要供應商，受惠於AI需求提升，帶動AC∕DC電源大幅成長，CSP客戶在新一代ASIC伺服器平台採用DC∕DC電源模組，也將成為另一成長動能。輝達主導的800 VDC進度提早一年，預計2026年生產並出貨，±400VDC在今年也會出貨。市場看好第2季GB平台電源持續出貨，營運動能可望延續，全年每股純益（EPS）將成長至38.7元。

日月光投控儘管近期在封裝載板、貴金屬等材料成本受地緣政治影響而上漲，但客戶需求並未減弱，包含Flip chip、Bumping、Wire bonding等封裝設備稼動率在第2季都受惠於工業、車用需求回升，以及AI對電源管理產品需求增加等因素而維持在80%以上，顯示有能力陸續對客戶反映成本壓力，在確保產能的同時也吸收價格波動。

市場預估日月光投控今年營收7,974億元、年增23.6%，毛利率21.3%，稅後純益741億元、年增82.3%，EPS成長至16.5元。

權證發行商建議，看好台達電、日月光投控後市股價的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期四個月以上的商品介入。