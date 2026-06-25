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期貨商論壇／中型100期 靈活操作

經濟日報／ 記者周克威整理

富邦期貨分析師曹富凱表示，近期全球金融市場風險情緒升溫，科技股成重災區。市場原高度期待AI產業，但隨概念股累積漲幅已大，資金獲利了結，導致美亞科技股同步面臨賣壓。台股供應鏈也因評價重新調整承壓，過去AI題材帶動半導體、伺服器等股價大漲，當市場重新檢視獲利成長能否跟上漲幅時，短期資金選擇調節，引發震盪整理。

此波修正主因非基本面惡化，而是漲多後的評價修正與估值重新評估。

台灣中型100期貨涵蓋具成長潛力中型企業，其成分股分布廣泛，能同步反映電子、工業與成長型族群表現，結構更貼近產業輪動趨勢，在市場波動之際，為指數操作提供更多靈活選擇。相較直接操作個股所承擔的公司風險，中型100期貨更著重整體產業趨勢，適合趨勢追蹤或中期布局。

展望後市，若財報展現穩健成長並釋出AI需求延續訊號，市場有機會將此視為估值降溫後的正常整理。投資人現階段宜適度控制風險、避免追價，利用台指期貨及中型100期貨等相關工具在有效控管風險的前提下參與輪動行情，並將焦點放回企業獲利能力與長期競爭力，以在波動中掌握較佳投資機會。（富邦期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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