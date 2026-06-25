台指期 外資空單大增

台股昨（24）日開低收低，終場重挫1,057點、收46,043點，跌幅2.2%；台指期跳水1,050點、至46,387點，正價差為343.4點。期貨商表示，近期須留意下檔重要支撐月線，若失守，可能出現短線賣壓。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加4,179口至19,571口，其中外資淨空單大增7,103口至83,605口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,382口至20,439口。

台新期貨認為，受美股科技股全面重挫衝擊，台指期昨日跳空開低，台積電（2330）領跌權值股，AI概念股成重災區，終場指數以黑K棒留下影線作收。在市場頻傳利空消息影響下，出現獲利了結賣壓，近期須留意下檔重要支撐月線，若失守，可能出現短線賣壓。

展望後市，昨日盤面呈現漲跌分化明顯的格局，賣壓主要集中在前波漲多的半導體、IC設計與高價電子股，傳產方面，台塑（1301）、台化（1326）同步大漲，顯示資金有部分轉向低位階傳產與塑化族群避險，代表市場在科技股高檔修正時，資金並沒有完全撤出，而是轉向低檔、低基期或跌深反彈族群避險。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，7月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在35,800點，7月第一周周三結算的買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在41,200點；外資台指期買權淨金額-2.52億元、賣權淨金額0.98億元。

整體來說，台股指數已經逐漸靠近月線，距離大約只剩500點左右。因過去幾個月以來，月線一直是台股最重要的支撐參考，若指數靠近月線後跌勢收斂，那月線就可以視為短線止穩的重要訊號，甚至可能成為下一波整理後重新墊高的基礎。