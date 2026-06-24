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奇鋐 二檔電力強
奇鋐（3017）隨著AWS Trainium3氣冷產品拉貨，6月營收可望再創高，法人預期第2季營收維持季增中低個位數百分比，近日外資開始回補，股價在季線附近震盪換手。
受惠GB系列伺服器加單，加上輝達VR200伺服器、Meta ASIC伺服器、AWS Trainium3、Google TPU v8等AI伺服器新平台逐步進入量產，法人看好奇鋐營運動能將自第2季末開始轉強，並延續至第3季後明顯加速。
法人指出，奇鋐已切入AI伺服器水冷板、Manifold、CDU、機殼與機櫃等產品，隨液冷系統由單機出貨走向大規模部署，憑藉量產經驗與可靠度驗證能力將更具競爭優勢。
權證發行商建議，可買進價內外10%以內、有效天期120天以上的認購權證，參與短多行情。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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