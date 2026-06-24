摩根東方科技基金近一周上漲12.6%，產品經理黃珈瑜表示，AI不僅改變產業競爭格局，也持續創造投資機會，而東北亞科技股憑藉完整供應鏈優勢，成為AI浪潮中最具代表性的受益族群。提醒在市場資金集中下須慎防波動，建議布局更廣的AI供應鏈，如設備、基建外溢受惠股等。

2026-06-24 02:45