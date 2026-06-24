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達發 瞄準逾120天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

達發（6526）由過往以消費電子為營收主力，轉變為以光通訊、乙太網路及寬頻網路為主軸發展的晶片商。其中，光通訊是成長性最大的產品線，明（2027）年營收占比將達雙位數比重。今年光通訊由單通道50G PAM4 DSP為主力，明年500G DSP出貨量攀升，再搭載TIA阻抗放大器全年供貨，挹注營收。

除了光通訊產品之外，達發單通道100G DSP與TIA今年預計年底開始供貨，單價較50G DSP翻倍，對營運挹注更顯著。達發也偕同母公司成功打入全球指標性低軌衛星（LEO）供應鏈，將隨客戶用戶數增加與規格升級而得益。

權證券商建議，看好達發後市股價表現的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期120天以上的商品介入。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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