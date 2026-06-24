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威剛、群聯 四檔有戲

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近日隨美費城半導體指數走強，沿5日線震盪盤高，威剛（3260）、群聯（8299）等兩檔記憶體供應鏈，挾美光財報可望表現亮麗，維持高檔整理格局，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

記憶體大廠美光即將公布最新財報及指引，公司高層先前指出，目前全部HBM（高頻寬記憶體）產能銷售一空，訂單能見度早已延伸至2027年，預期產能完全追上需求前，未來12至18個月DRAM價格難以大幅下降。

市場樂觀期待美光財報可望繳出亮麗成績單，法人分析，主要核心動能來自人工智慧（AI）相關需求持續強勁，特別是HBM與資料中心應用快速放量，預估HBM市場規模將由2025年350億美元大幅成長至2028年1,000億美元。

法人指出，本波由AI帶動的記憶體需求強度，無論在營收規模或毛利率水準，都已明顯超越2000年網路泡沫時期，顯示AI成長循環具備更深層、結構性的需求基礎，並不只是單一供給面減少。

受惠DRAM、NAND合約價持續走揚，且截至4月庫存水位達400億元，預計可運用至年底，法人評估，雖然消費性DRAM價格漲幅有限，但NAND上漲動能仍佳，有利威剛毛利率維持高檔水準，帶動獲利水漲船高。

群聯逐步轉型為高附加價值的IC設計方案廠，法人指出，隨技術與產品轉型至AI系統模組與企業級SSD、高端客戶滲透率大幅提升、低價庫存水位高等優勢，2026年獲利大幅成長可期。

權證發行商建議，可買進價內外20%內、距到期日150天以上的威剛、群聯等相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

威剛 群聯 美光

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