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聯電、京元電 認購夯

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
聯電。 路透
聯電。 路透

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輝達股東會、美光財報都在本周登場，英特爾聯電討論合作3奈米題材也正熱，加上美伊談判朝樂觀目標進行，均有利多頭攻勢；不過，台股持續創高難免出現獲利了結或短線沖銷壓力，盤勢震盪機率高，投資人可挑長天期相關權證，短線操作。

市場關注輝達股東會與美光財報，讓科技股話題不斷，法人看好聯電（2303）、京元電子（2449）在消息面及產業發展前景，但台股近期震盪大，權證發行商表示，看好中期走勢的投資人，可挑長天期相關認購權證操作。

市場傳出聯電與英特爾（Intel）合作開發3奈米製程技術，讓聯電近期股價表現強勢。聯電第2季營運改善並非單一應用拉動，網通、顯示驅動 IC、影像訊號處理器與部分FPGA需求同步回升，帶動12吋22、28奈米產能利用率提升；消費與工業相關需求則由MCU、LCD控制器、PMIC等應用支撐，推升8吋稼動率逐季改善，整體產能利用率由原先預估的83%上修至85%。

聯電新加坡F12i廠第三期已完工，預估第2季開始貢獻營收，帶動今年本業營運逐季向上。應用涵蓋通訊、消費、車用、AI伺服器與邊緣AI裝置。為因應成本上升，預估本季平均銷售單價（ASP）將調漲5%。

京元電隨新一代Rubin晶片架構更複雜功耗（TDP）大增，其測試時間預計將較前一代Blackwell增加50%以上，帶動測試單價大幅提升。另隨著新款ASIC功耗增加，客戶預計將開始導入高單價Burn-in與系統級測試（SLT），這將使ASIC測試時間倍增，成為極具潛力的營收引擎。

受惠AI加速器、高速運算及先進封裝測試需求持續成長，京元電仍受惠AI晶片測試內容增加及產能擴充，中長期成長趨勢未變。

京元電2026年資本支出從393.72億元調升至500億元，用於建置無塵室及高功率燒機測試設備，預計產能擴充30~50%，今年下半年投產貢獻營收。

權證發行商建議，看好聯電、京元電子等科技題材概念股後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品靈活操作。

聯電 英特爾 Intel

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