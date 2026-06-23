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美股電子盤重挫 台指期夜盤上半場大跌千點
台指期夜盤23日開盤時，受美股電子盤、韓股大跌拖累，以46,940點、下跌497點開出後，一路震盪殺低，且在台積電ADR、美光、超微（AMD）等同步下跌，觸發程式交易等賣單中，最深跌至46,022點，大跌1,415點，雖跌勢一度收斂至千點以內，但截至晚間約21點，指數仍在46,420點、下跌1,017點。
23日美股電子盤焦點，在於日盤交易時，韓國國會議員討論將股票、房地產未實現收益納入綜合徵稅，韓股在三星電子、SK海力士同步重推中，KOSPI觸發熔斷，終場以大跌9.99%作收下，美股電子盤跌勢擴大，美光一度大跌逾10%，英特爾、台積電ADR大跌逾5%，輝達（NVIDIA）、谷歌、博通等科技巨頭也同步拉回下，那斯達克電子盤大跌逾900點、跌幅3%，道瓊電子盤下跌逾200點，標普電子盤下跌百點，也拖累台指期夜盤上半場走勢。
其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,465元、下跌55元附近遊走，電子期下跌2.03%，半導體期下跌3.42%，中型100期貨指數下跌2.18%。
台股23日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌640點，收47,100點，其中外資現貨賣超385.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加6,212口至76,502口；投信買超72.3億元，自營商賣超169.8億元，三大法人合計賣超483.4億元。
市場專家建議，就技術面來說，23日台股早盤開高創高，但量能放大過速，指數震盪拉回由紅翻黑，短線恐將進入震盪，其中集中市場已經連續上漲6個交易日，亦累積近15%漲幅，強勢股累積的漲幅更是驚人，短多獲利了結並不意外，或可暫以漲多拉回視之，6月18日大量低點45,972點沒有失守前，多頭格局仍有機會延續。
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