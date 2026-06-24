群創期利多撐腰 加速布局扇出型面板級封裝

群創（3481）近年積極推動「雙軌轉型」策略，在面板本業外，加速布局扇出型面板級封裝（FOPLP）、玻璃基板與先進封裝等新事業。隨AI晶片尺寸持續放大，半導體產業對新一代封裝技術需求快速提升，群創憑多年玻璃製程與面板技術經驗，逐步切入先進封裝供應鏈，市場對其轉型成果關注度明顯提高。

群創4月稅後純益21.5億元，年增26.5倍，每股純益0.27元，單月獲利已超越第1季表現；5月營收年增10.3%，前五月營收年增15.9%，顯示營運持續維持成長動能。

產品布局方面，FOPLP已成為最受矚目的成長亮點，目前單月出貨量已達去年同期十倍，其中Chip First技術可協助客戶縮小晶粒尺寸、降低封裝成本及厚度，適用於通訊晶片先進封裝；亦開發厚銅導線與多晶粒異質整合封裝技術。另一方面，台積電加速推動下一代CoPoS先進封裝技術，並將群創納入玻璃基板開發計畫的重要合作夥伴，為未來營運增添想像空間。（兆豐期貨提供）

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