近期全球資本市場的風險偏好出現顯著轉折，其核心驅動力來自美國與伊朗達成和平協議，關鍵在於美伊雙方達成延長停火60天、重開海峽，並允許伊朗立即對外售油的共識。隨著協議正式生效，多艘油輪已順利通過荷莫茲海峽，航運數據的恢復直接瓦解市場的恐慌。

這種由「油價下挫」傳導至「通膨降溫」的敘事，也完美解釋近期美股的資金輪動。在通膨與升息壓力同步趨緩的背景下，資金明顯回流至先前受估值壓抑的科技與半導體族群，隨後更擴散至價值型與循環股，展現出經濟軟著陸預期下的輪動韌性。

面對這種「大趨勢看跌、但短線充滿談判噪音」的震盪行情，國內投資人若想參與這波能源定價的大洗牌，靈活運用原油商品型ETF是最直觀且便利的工具。

透過原油ETF現貨交易、免保證金補繳的優勢，投資人無須直接參與高槓桿的海外期貨，即可靈活調整資產配置的防禦與進攻力道。（永豐期貨提供）

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