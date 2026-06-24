聽新聞
0:00 / 0:00
原油期 靈活操作
近期全球資本市場的風險偏好出現顯著轉折，其核心驅動力來自美國與伊朗達成和平協議，關鍵在於美伊雙方達成延長停火60天、重開海峽，並允許伊朗立即對外售油的共識。隨著協議正式生效，多艘油輪已順利通過荷莫茲海峽，航運數據的恢復直接瓦解市場的恐慌。
這種由「油價下挫」傳導至「通膨降溫」的敘事，也完美解釋近期美股的資金輪動。在通膨與升息壓力同步趨緩的背景下，資金明顯回流至先前受估值壓抑的科技與半導體族群，隨後更擴散至價值型與循環股，展現出經濟軟著陸預期下的輪動韌性。
面對這種「大趨勢看跌、但短線充滿談判噪音」的震盪行情，國內投資人若想參與這波能源定價的大洗牌，靈活運用原油商品型ETF是最直觀且便利的工具。
透過原油ETF現貨交易、免保證金補繳的優勢，投資人無須直接參與高槓桿的海外期貨，即可靈活調整資產配置的防禦與進攻力道。（永豐期貨提供）
期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。