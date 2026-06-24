台指期 外資加碼空單 期貨商：留意5日線支撐

台股期現貨昨（23）日同步下跌，加權指數下跌640點收47,100點，台指期跌勢更重，下跌992點收47,436點，但仍維持正價差，達335.35點，外資淨空單增加6,212口。期貨商表示，短線拉回仍可以樂觀看待。集中市場加權指數昨早盤延續前一日大漲氣勢，一度突破48K整數大關，盤中最高來到48,218點，再度改寫歷史新高，不過隨即湧現高檔獲利了結賣壓，盤中由紅翻黑，高低震盪逾1,000點，顯示市場在連續急漲後，多空分歧明顯升高，終場收在47,100點，下跌640點。

台指期更是下跌992點，三大法人淨空單增加5,735口至15,392口，其中外資淨空單增加6,212口至76,502口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加7,816口至16,057口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為六千餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方略為表態。

群益期貨（6024）表示，昨日外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為悲觀，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股放量挑戰48K未成，目前在6月3日低點不被跌破下，短線拉回仍可以樂觀看待。

台新期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走低格局，在權值股台積電（2330）率先翻黑影響下，拖累指數走跌，加上記憶體、被動元件族群走弱，終場以實體長黑K棒作收；目前指數在市場頻傳利空消息影響下，出現獲利了結賣壓，近期須留意5日均線支撐，若失守可能進一步加重短線賣壓。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，7月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在35,800點，7月第一周周三結算的買權最大OI落在48,500點，賣權最大OI落在41,200點；外資台指期買權淨金額-2.83億元、賣權淨金額0.76億元。

整體來說，現在最重要的判斷不是單純看漲或看跌，而是分清楚這波壓回到底是「有承接的修正」還是「失控式急殺」，如只是高檔乖離後的拉回，權值股沒有全面轉弱，低檔仍有買盤承接，籌碼換手後、才有再攻空間，目前高檔最怕的不是已知利空，而是突然翻盤引發槓桿連鎖賣壓。