美股電子盤、韓股大跌 台指期夜盤早盤閃崩千點

分析師郭哲榮質疑主動型ETF搭配0050的投資策略，認為長期來看這是一場勝率極低的賭博。他強調，台股投資不必猜測趨勢，將資金全壓在0050，才能減少成本影響，真正在理財上獲益。

2026-06-23 15:23