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美股電子盤、韓股大跌 台指期夜盤早盤閃崩千點

美股電子盤、韓股大跌 台指期夜盤早盤閃崩千點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤23日開盤時，受到美股電子盤、韓股大跌拖累閃崩千點。記者余承翰／攝影
台指期夜盤23日開盤時，受到美股電子盤、韓股大跌拖累閃崩千點。記者余承翰／攝影

台指期夜盤23日開盤時，受到美股電子盤、韓股大跌拖累，以46,940點、下跌497點開出後，受美股電子盤跌勢擴大，英特爾、美光、超微（AMD）、台積電ADR同步重挫拖累，指數呈開低走低格局，觸發程式交易等賣單中，最深跌至46,022點，大跌1,415點，而截至5點左右，指數約46,400點、大跌1,037點。

由於韓國國會議員討論將股票、房地產未實現收益納入綜合徵稅，韓股在日盤時大跌，KOSPI觸發熔斷，三星電子跌逾7%、SK海力士重挫逾10%，而美股電子盤也同步反應，截至傍晚17點，那斯達克電子盤大跌819點、跌幅2.67%，道瓊電子盤下跌337點、跌幅0.65%，標普電子盤下跌110點，跌幅1.46%，包括英特爾、WDC都下跌逾7%，超微（AMD）、台積電ADR下跌逾5%，輝達（NVIDIA）、谷歌、博通也都下跌逾2%，僅IBM等少數巨頭走穩小漲。

韓股 美股 台指期

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