美堵 Blackwell 漏洞反成催化劑！大摩：中國 AI 晶片迎「樂觀情境」

美國對華半導體出口管制政策揮出重拳。外資法人指出，此舉雖在短期內加劇中國雲端服務供應商（CSP）的算力短缺，但也因禍得福，催化中企加速自主化的「樂觀情境」（Bull Case），並順勢拉動中國本土AI GPU邁向海外市場。

美方近期著手防堵中國海外實體透過子公司取得 輝達（NVIDIA）Blackwell等頂尖處理器的潛在漏洞，摩根士丹利（大摩）證券認為，這或將為中國AI GPU創造全新市場空間。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻認為，基於此一地緣政治動態，大舉調升2030年中國AI晶片總潛在市場（TAM）預測，由原先的670億美元大幅上調36%至910億美元，換算2025至2030年間的複合年增率（CAGR）高達23%。

詹家鴻分析，本次 TAM 規模顯著膨脹，主因有四：第一，納入「中資 CSP 海外資本支出」此一全新市場版圖；第二，指標大廠字節跳動（Bytedance）計劃於2026至2027年大舉擴增資本支出；第三，追蹤資料庫擴大納入金山雲；第四，在政策積極催化AI基礎設施下，上調主權與國企機構的採購預估。

此外，中國本土AI基礎設施已步入關鍵部署窗口期。儘管產能持續擴張，各大CSP算力依舊供不應求，促使供應商資格認證大幅提速。預期2026年將是本土晶片廠打入CSP採購體系的關鍵決戰年，屆時生態系成熟度、軟體優化及集群部署能力將成為勝負關鍵。

供應端方面，能否取得領先晶圓代工產能，詹家鴻認為仍是主要壁壘，點名看好受惠於CSP強勁需求的寒武紀、天數智芯等GPU概念股，均給予「優於大盤」評級；中芯國際「優於大盤」；華虹半導體「中立」。

在半導體設備方面，詹家鴻持建設性（看好）態度，如受惠半導體本土化加速的設備大廠北方華創、中微半導體，及美股盛美半導體，與切入先進封裝供應鏈的港股 ASMPT，營運前景同樣備受看好。