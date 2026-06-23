載板三雄唯獨它最亮眼！南電無懼大盤強勢領漲 聚焦三大利多

台股23日高檔震盪，在IC載板三雄（欣興、景碩、南電）中，以南電（8046）的走勢最為凌厲，盤中受買盤強力點火，表現明顯優於同業。法人指出，南電近期受到母公司南亞轉型電子材料的題材激勵，加上營收動能顯著回溫，吸引短線資金與法人籌碼大舉進駐，成為今日載板族群中的領頭羊。

南電今日表現一枝獨秀，盤中上漲逾7.4％至928元，向漲停板逼近，主要受惠於三大短線利多交織，一、基本面強勁回溫：南電5月營收衝上44.4億元，創下同期次高，年增率高達35.82％，顯示載板市場產能利用率持續拉升。

二、母公司轉型題材發酵：母公司南亞積極轉型電子材料，目前電子材料營收占比已過半，且持續處分非核心資產；南電作為集團轉型火車頭，連帶受到市場資金瘋狂追捧。

二、除息行情買盤進駐：南電即將於25日進行除息交易（每股配發現金股利2元），最後買進日為24日，部分看好填息表現的買盤與中長線資金提前卡位。