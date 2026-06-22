美伊簽協議 台指期夜盤上半場強登49K大關再創新高

台指期夜盤22日開盤時，受美晶片股的電子盤反彈帶動，以48,531點、上漲103點開出後，一路震盪走強，且在傍晚17點過後，傳出美伊達成五點協議中，一度衝破49K大關，來到49,160點、大漲732點，截至晚間約21點，指數約在49,132點、上漲704點，漲幅逾1.3%，遠優於美股電子盤表現。

22日美股電子盤焦點，在於伊朗參與談判的成員表示，美伊談判達成鞏固黎巴嫩停火、將建立一個監督機制，在荷莫茲海峽管理上將建立一條聯絡熱線，伊朗和卡達簽署解凍伊朗被凍結資產的備忘錄，在雙方備忘錄第13條執行後伊朗才會進入最終階段的談判，美國在為期60天時間中解除對伊朗原油等產品制裁等五點協議中，WTI、布蘭特原油期貨下跌，後者並跌破80美元關卡，同時，黃金反彈，美元指數在101關卡前震盪，而英特爾（Intel）、AMD等晶片股反彈，但在輝達（NVIDIA）、博通、谷歌（Google）等巨頭走跌下，道瓊、那斯達克、標普電子盤僅維持小漲或平盤附近震盪的走勢，投資人對台指期夜盤的捧場程度，遠超出美股電子盤在0.3%以內的漲勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,625元、上漲55元附近遊走，電子期上漲1.72%，半導體期上漲1.88%，中型100期貨指數上漲0.97%。

台股22日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲1,276點，收47,741點，其中，外資現貨買超684.5億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,953口至70,290口；投信賣超96.6億元，自營商買超121億元，三大法人合計買超708.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，22日台股再創歷史新高，順利突破47K大關，均線維持多頭排列，且出現多方缺口，成交量連續兩天高於5日和20日均量，有利後續再創新高，朝48K邁進。