友達、京元電 四檔利多

台股昨（22）日受惠美費城半導體指數強漲，站上47,000點整數關卡，盤面題材股積極表態，友達（2409）、京元電子（2449）等兩檔亮燈漲停，吸引市場追價，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，友達第1季處於淡季，但毛利率提高至11.8%，主因在於新台幣兌美元匯率貶值、電視面板報價上漲及產品組合轉佳，本業虧損縮小至6.3億元，單季稅後純損11.4億元。

法人指出，友達最受矚目的轉型方向是與光通訊大廠合作開發，可用於AI伺服器機櫃間的短距離傳輸用Micro LED CPO模組，由集團成員富采、鼎元分別提供發射元件、接收元件，本身負責系統整合，目前仍處於早期開發階段，但長線具想像空間。

京元電隨GPU客戶對於可靠度要求日益嚴苛，預燒測試需求明顯增加，且後續須銜接成品測試，帶動總測試時間拉長，即使未來將視良率穩定而動態調整，但預期短期對營運貢獻明確。

此外，消費性產品導入AI功能後複雜度大增，測試時間較以往更為拉長，法人看好ASIC新品放量及納入CP測試，將帶動京元電今年ASIC營收翻倍成長，加計GPU需求後，AI營收占比可望提升達35%至40%。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證。