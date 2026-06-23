期貨商論壇／匯率期 謹慎操作

美元指數在聯準會主席華許偏鷹訊號下，維持高檔震盪。匯率期貨市場主軸不是單純避險，而是資金重新評估「高利率維持更久」與「地緣風險降溫」兩股力量拉扯；美伊談判出現進展後，油價自高檔回落，市場對中東風險溢價定價開始下降，理論上有利非美貨幣喘息。

但短線美元仍受美債殖利率與聯準會鷹派口徑支撐，使歐元、日圓、人民幣與瑞郎期貨走勢呈現分歧。歐元期貨短線偏弱整理，主要壓力來自美元利差優勢重新擴大，即使油價回落有助降低通膨壓力，但市場更在意的是歐洲央行後續政策空間可能不如聯準會強硬，因此歐元上方仍有賣壓。

目前日圓期貨不是基本面轉強，而是政策干預預期開始替價格建立底部，低檔急跌反而容易引發空單回補；瑞郎期貨角色則由避險轉向回吐，不過瑞郎本身仍有低通膨與資產防禦屬性，跌勢未必會像高利差貨幣。後續市場終究會回到降息循環交易，屆時美元高檔反而容易變成多方獲利了結位置，非美貨幣期貨才會迎來更明確反攻窗口。（永豐期貨提供）

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