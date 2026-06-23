期貨商論壇／原油期 偏空布局

在美伊啟動停火與和談後，油價首先反映的是地緣政治風險溢價的壓縮；實務上，戰事階段已大幅消耗商業與戰略庫存，部分產能與港口設施亦可能受損或停擺，油輪與航線排程需要時間重新調整，這些供應端因素在停火後仍持續存在。整體而言，停火協議帶來的是風險溢價的快速重新定價，而供需結構的修復則偏向數月的漸進過程。

時間軸上，前一至兩個月以情緒與運輸瓶頸緩解為主，價格波動仍偏大；隨後二至三個月，庫存回補、煉油與出口恢復常態，油市波動度可望收斂。

在操作層面，投資人可透過台灣期貨交易所掛牌之布蘭特原油期貨等商品，將對上述情境判斷轉化為部位配置。於「停火維持、風險溢價逐步下降、油價自高檔區間回落」假設下，評估在價格仍反映較高地緣溢價時，分批建立偏空部位。

無論採取何種策略，需留意原油在地緣政治事件期間高波動特性及槓桿效應對保證金與資金管理的影響，風險控管與部位規模設計應優先於對油價精確目標價的預測。（統一期貨提供）

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