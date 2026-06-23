台指期創高 短線樂觀

台股集中市場加權指數昨（22）日走勢開高走高，收在47,741點，大漲1,276點，台指期氣勢更勝一籌，飆漲1,661點收48,413點，正價差達671.49點，領先現貨市場見「48K」。

台股延續科技股轉強氣勢，在半導體權值股領軍下強勢攻高，加上資金輪動同步推動其他族群上漲，指數幾乎收在全日高點，顯示買盤力道相當強勁，指數終場收在47,741點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少20口至9,657口，其中外資淨空單增加1,953口至70,290口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少699口至8,241口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為5,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，賣權OI總量略大於買權，目前選擇權多方略為表態。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，7月買權最大OI落在53,500點，賣權最大OI落在35,800點，6月第三周周五結算的買權最大OI落在48,500點，賣權最大OI落在47,000點；外資台指期買權淨金額-3.35億元、賣權淨金額0.63億元。

群益期貨表示，昨日外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股量價齊揚態勢，目前在類股輪漲結構不變下，短線仍可以樂觀看待。

台新期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走高格局，在權值股台積電大漲4.15%帶動下，一舉站上48,000點之上，並再度刷新歷史高點，終場指數以實體長紅K棒作收；目前指數持續在市場資金追捧、以及下檔均線向上墊高下，多頭架構明確，因此在跌破重要支撐月線前，維持偏多看待。