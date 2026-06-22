7月電子期漲 金融期跌

據外電報導，受北美 AI 數據中心需求激增影響，光纖供應商藤倉因產能擴張緩慢，決定對 DCI 互聯光纜漲價 30%，並大幅上調業績指引，帶動全球光纖業者紛紛大漲，聯光通（4903）在光通訊族群中表現也相對亮眼，收盤價40.25元，上漲1.45元，漲幅3.74%，成交量來到2,160張，較21日成長一倍有餘。

2026-06-22 15:24