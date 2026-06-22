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7月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲1276.31點，收47741.51點。7月電子期收3142.75點，上漲125.35點，正價差52.98點；7月金融期收3209.4點，下跌7.4點，逆價差1.85點。
7月電子期以3142.75點作收，上漲125.35點，成交169口。
電子現貨以3089.77點作收，上漲98.16點；7月電子期貨與現貨相較，正價差52.98點。
7月金融期以3209.4點作收，下跌7.4點，成交336口。8月金融期以3197.6點作收，下跌35.8點，成交1口。
金融現貨以3211.25點作收，下跌26.26點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差1.85點。實際收盤價以期交所公告為準。
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