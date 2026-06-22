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外資連買五天有玄機？台玻拚高階玻纖布全球第二 緊追日東紡

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台玻(1802)董事長林伯豐。聯合報系資料照／記者陳美玲攝影
台玻(1802)董事長林伯豐。聯合報系資料照／記者陳美玲攝影

台股22日大漲逾1,300點，玻纖布族群重回市場資金焦點，南亞（1303）、建榮（5340）、中釉（1809）都盤中漲停亮燈，富喬（1815）也上漲約8%，台玻（1802）漲逾7%。儘管台玻還未能攻克前波高點，但台玻持續看好高階電子級玻纖布市場，預計今年高階玻纖布市占率達40%，為全球第二大，緊追在日商日東紡逾五成之後。籌碼部分，外資已連續買超五天，上周四三大法人同買。

AI需求推升高階玻纖布需求旺盛，台玻積極擴產高階玻纖布，包括低介電玻纖布（Low DK）、特殊規格的低膨脹係數玻纖布（Low CTE）。

台玻2025年已投入22.5億元，將高階電子級玻纖布產線從4條增至12條，今年產能將翻倍，而股東會中又再通過20億元擴充相關產能，確保Low DK、Low CTE產能供給，預計擴產計畫將在2027年完成。

台玻指出，在AI浪潮下，高階PCB與CCL廠對Low DK、Low CTE等高階玻纖布需求旺盛，尤其在材料規格從M7進入M8、M9下，未來兩年市場需求量大，董事長林伯豐表示，只要市場需求持續成長，台玻就不排除進一步擴充產能。

林伯豐說，高階玻纖布涉及專利保護及客戶認證，一旦導入客戶製程後，供應商不易被替換，因此形成相當高的產業進入門檻。隨高階產品需求顯著成長，玻纖布營收占比可望提升至40%。目前主要高階客戶為台光電（2383）、聯茂（6213）等CCL大廠。

林伯豐指出，台玻深耕電子級玻纖布約20年，在全球玻纖布市占率近兩成，預計今年高階玻纖布市占率達40%，為全球第二大，緊追在日商日東紡逾五成之後。

台玻今以73.5元開高，一度衝至78.4元，盤中上漲逾6%，即將挑戰站回80元整數關卡。籌碼部分，外資、自營商都連買五天，累計外資買超共57,908張，投信也進場布局。

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