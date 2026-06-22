日月光先進封裝邁入收成、股價飆漲停劍指700元 封測族群紅燈閃閃

受費城半導體指數大漲6.42%、台積電（2330）ADR勁揚6.94%激勵，台股22日強勢改寫歷史新高，封測族群更成為盤面最亮眼焦點。龍頭日月光投控（3711）開盤後強勢鎖上漲停674元，向700元大關邁進，帶動頎邦（6147）、南茂（8150）、景碩（3189）、同欣電（6271）同步亮燈，菱生（2369）也觸及漲停，京元電子（2449）大漲逾9%，資金積極進駐封測與先進封裝概念股。

市場點火關鍵來自日月光投控ADR上周四大漲8.33%。業界指出，AI伺服器與高速運算（HPC）需求持續升溫，帶動CoWoS、2.5D、3D封裝及系統級封裝（SiP）需求快速擴張，而日月光積極布局的LEAP（Leading Advanced Packaging）先進封裝平台已逐步進入收成階段，成為未來成長最重要引擎。

法人分析，隨國際晶片大廠加速推出新世代AI晶片，高階封裝需求正快速攀升。相較傳統封測業務，AI先進封裝具備高技術門檻、高資本支出及高客戶認證要求，形成明顯產業護城河，也讓具備技術優勢的日月光成為AI浪潮下的重要受惠者。

近期市場另一項關注焦點，則是台積電與艾克爾簽署十年期合作協議，引發外界對封測訂單重新分配的討論。業界認為，雖然艾克爾將優先承接台積電美國先進封裝外溢訂單，但日月光長期承接CoWoS後段製程訂單，且為台積電3D Fabric聯盟核心成員，在先進封裝供應鏈中的戰略地位短期內仍難被取代。

除了龍頭股外，記憶體封測廠南茂近期營運表現同樣受到市場關注。公司首季合併營收69.36億元，創歷年同期新高，獲利則寫下2023年第4季以來最佳表現。隨著封測報價持續調升，漲價效應已從記憶體延伸至驅動IC（DDI），市場也期待南茂未來在混合訊號及新客戶布局上進一步開花結果。

籌碼面上，外資近期也陸續加碼封測族群，18日買超京元電子逾1.7萬張、南茂近1.6萬張、日月光投控逾1.3萬張，超豐（2441）、頎邦及菱生亦獲外資買進布局。在AI先進封裝需求持續爆發、產能供不應求的背景下，封測族群正成為市場資金追逐的新焦點。