一切預告都在前！台指期已攀上48k大關、月底有望挑戰五萬點

台指期日盤22日以47,760點開高走高，截至上午11點10分，台指期報48,164點、漲1,412點、漲幅3.02%；盤初在多方買盤推升下，盤中最高攀至48,328點後，正價差一度達456.81點，多頭力道持續上攻。

永豐期貨表示，台股月底挑戰五萬點目標不變；其中，台積電再度扮演盤面定海神針角色，22日盤中一度高達2,510元，股價穩居高檔且成交量同步放大，市場資金重新聚焦AI主軸，因此只要台積電維持強勢，台股整體偏多趨勢便難以出現明顯反轉。

法人分析，若後續油價與供給面衝擊持續降溫，聯準會未來仍有機會轉向寬鬆政策。近期能源價格已逐步朝戰前水準回落，市場預期通膨壓力有望較聯準會目前預估更快緩解，也使後續降息循環預期升溫。

台新期貨提醒，台指期指數創高後，市場資金並未出現明顯退場跡象，在資金動能延續及下檔均線持續墊高支撐下，多頭格局仍維持不變。不過，留意市場往往容易出現獲利了結與籌碼調節情況，加上目前指數位處歷史高檔區，短線追價風險仍需審慎留意。