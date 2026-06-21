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全民權證／華邦電 選逾150天

經濟日報／ 記者高瑜君整理

華邦電（2344）訂單動能強，客戶主動洽談長期合作，反映出對利基型記憶體需求強勁。由於利基型供給快速收縮，ASP漲幅高於成本增幅，有利毛利率提升。過去一段時間，記憶體產業面臨多項利空雜音，包括現貨價格波動、中國供給擴張疑慮、終端需求放緩等擔憂。

法人指出，華邦電在過去各項利空消息下，DRAM及NAND產品報價持續上漲，顯示產業供需結構及基本面未出現明顯轉弱跡象，隨籌碼沉澱及先前市場疑慮逐步降低，投資焦點重新回歸記憶體循環向。

權證券商建議，看好華邦電後市股價表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日逾150天認購權證。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

華邦電 毛利率 權證

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