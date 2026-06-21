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華城、士電 押寶長天期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股上周四（18日）受惠美伊和平利多消息，加權指數開高走高，盤中46,565點與收盤46,465點雙雙改寫歷史新高點，其中，華城（1519）、士電（1503）等走揚。發行券商指出，看好重電族群後市表現的投資人，可留意相關權證布局機會。

就產業來看，法人指出，台電將投資5,645億元的「電網韌性建設計畫」，將在電網分散、強固防衛等層面增設與汰換電力電網系統。其中，蘊含的配電、輸電、乃至綠電儲能、併網與新增變壓站等工程，將為重電廠商帶來長期穩定商機。

雖然國內重電設備需求成長可維持五年以上，但美國輸配電系統亟待更新，如電網老舊、再生能源併網、數據中心耗電大增等帶動電網設備更新需求，美國當地業者擴產，但變壓器供不應求使電網業者擴大自國外進口，有利國內廠商開拓市場。

法人指出，華城中長期受惠於綠能政策發展趨勢不變，加上台電強化電網計畫的實施，帶動變壓器、配電盤等產品需求成長，預期2026年外銷比重將持續擴大，將依照客戶需求增加產能，並掌握交期變化，外銷成長來自於美國基礎建設法案和削減通膨法案等。

士電重電訂單能見度長達三年沒有問題，未來營運審慎樂觀且穩健成長。因應未來3-5年，台電、民間綠能及外銷市場需求，興建大型變壓器新廠，預計第2季投產，年產能可增30%。進度較慢的中型電壓器廠，完工投產後可舒緩大型及小型變壓器產能，年產能可增三至四成。

權證發行商建議，看好華城、士電後市的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日100天以上相關認購權證，但宜設好停利停損。

士電 華城 台電

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