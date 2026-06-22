期貨商論壇／大聯大期 動能強

半導體通路龍頭大聯大（3702）受惠全球AI基礎建設持續擴張、及CSP資本支出維持高檔，今年第1季營運再創新高，在AI相關產品比重提升與產品組合優化下，每股盈餘（EPS）3.3元，各項核心獲利指標皆創歷史新高。

展望第2季，AI應用需求仍維持強勁，尤其AI伺服器、高速運算平台及記憶體相關產品出貨持續增溫，在需求動能延續下，營運有望再創新高；同時，AI算力產品營收占比已近五成，隨Edge AI逐步導入PC、工控與智慧終端市場，相關處理器及周邊元件供應偏緊，全年AI相關業務仍將維持雙位數成長。

在傳統應用領域方面，消費性電子市場歷經長時間庫存調整後已逐步回歸正常，工業與車用市場亦逐漸擺脫去庫存壓力。隨歐美需求改善及企業資本支出回溫，下半年非AI業務可望逐步復甦，為整體營收成長提供額外支撐。

技術面來看，大聯大股價自3月下旬展開波段漲勢，在AI題材帶動下突破前波整理區間，並於5月下旬創下歷史新高。其後受到美股波動、全球利率政策及中東地緣政治風險影響，股價轉為高檔震盪整理格局。不過，6月18日日K線再度拉出長紅K棒，成功突破整理區間上緣，有利後續股價維持高檔震盪偏多格局。（國票期貨提供）

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