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台指期 多方架構不變

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周四（18日）開高收高，終場大漲587點、收46,465點，也重寫收盤新高指數；台指期則勁揚758點、至46,769點，正價差為303.8點。期貨商建議，目前台指期站穩所有均線之上，在跌破重要支撐月線之前，整體多方架構不變。

台指期淨部位方面，三大法人上周四淨空單減少562口至9,677口，其中外資淨空單增加943口至68,337口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,589口至8,940口。

台新期貨認為，就技術面觀察，台指期上周四呈開高走高格局，在權值股台積電（2330）、日月光（3711）、國巨（2327）帶頭上漲，撐起大盤漲勢，終場指數以紅K棒帶下影線作收，一舉越過近二周的盤整區間，目前指數站穩所有均線之上，因此在跌破重要支撐月線之前，整體多方架構不變。

永豐期貨表示，在上周四選擇權未平倉量部分，7月買權最大OI落在53,500點，賣權最大OI落在35,800點，6月第三周周五結算的買權最大OI落在49,000點，賣權最大OI落在44,400點；外資台指期買權淨金額-2.93億元、賣權淨金額0.65億元。

整體來說，台積電上周四重新成為盤面定海神針，股價站穩高檔、成交量能放大，其不是單純反彈，而是資金重新回到最核心的AI定價；只要台積電不弱，台股就沒有真正轉空的理由。

同時，油價也已經開始配合劇本，一旦能源價格持續往戰前水準靠攏，通膨壓力就會比聯準會現在講的更快降溫，而未來可能會出現快速的降息手筆。

台指期 國巨 日月光

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