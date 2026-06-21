AI邁入智能體新時代 野村投信：聚焦關鍵供應鏈可關注

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，全球伺服器與 IT 解決方案龍頭戴爾（Dell）最新財報再度強化市場對AI長線需求的信心。第1季營收年增88%、調整後EPS大幅成長214%，遠優於市場預期；同時，公司將全年AI伺服器營收目標上修至600億美元，在手訂單更達513億美元歷史新高。樓克望指出，這反映AI需求已從雲端巨頭擴散至企業端，產業進入新一輪成長週期。

樓克望分析，關鍵動能來自Agentic AI（代理型人工智慧）快速落地，推動算力需求由集中式雲端延伸至分散式企業場景，並同步帶動傳統 CPU 伺服器、網通與儲存設備需求回溫，形成新一輪 IT 基礎建設升級循環。延續此趨勢，Computex 亦進一步確認 AI 已從單純 GPU 算力競賽，邁向「AI Everywhere」的新階段，邊緣 AI、AI PC、機器人與智慧製造成為發展主軸，輝達、英特爾與 AMD 皆強調從雲到端的整體架構，帶動高速傳輸（800G/1.6T、CPO）、先進散熱（液冷）與電源管理需求全面升級，並使記憶體、SSD、PCB等非GPU元件價值同步提升。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文指出，AI生態已明確分為兩大戰場：一為雲端巨頭（CSP）主導的訓練市場，聚焦極致算力與頻寬，帶動先進製程、CoWoS封裝、ABF載板與光通訊需求；另一則為企業端（Enterprise）的推理與智能體應用，強調資安與成本效率，帶動通用伺服器、邊緣運算與混合雲架構需求。Dell傳統伺服器業務強勁成長，正反映企業AI導入速度加快，台灣ODM/OEM與零組件供應鏈可望直接受惠。

野村臺灣新科技50ETF（00935）基金經理人林怡君分析指出，00935 透過全供應鏈布局掌握 AI 智能體趨勢，聚焦關鍵受惠族群，包括半導體先進製程與封裝、高速傳輸與光通訊、PCB／CCL、散熱與電源管理，以及記憶體與儲存等領域。其中，高階封裝與晶片持續升級提供長期成長動能；高速傳輸技術支撐資料洪流；PCB 與板材升級帶動單機價值提升；電源與散熱則受惠高功耗趨勢；記憶體則迎來需求與報價雙重回升。

林怡君表示，00935涵蓋從晶片製造、ASIC設計，到電源、板材與關鍵零組件的完整價值鏈，代表性公司包括台積電、日月光投控、聯發科、世芯-KY、台達電、欣興、智邦、國巨與南亞科等，可全面掌握AI從雲端訓練走向企業智能體落地的成長契機。

張繼文進一步指出，Computex另一關鍵趨勢在於「AI應用實體化」，如機器人、智慧車用與工業自動化，意味 AI 正從資料中心延伸至實體世界，並帶動感測器、控制系統與嵌入式應用需求，台廠憑藉 ODM 整合能力，有望複製伺服器成功經驗。

野村投信表示，AI產業已由早期資本支出競賽，轉為「雲、邊緣與企業」多引擎同步成長。儘管短期市場可能因總體經濟與評價波動而震盪，但從 Dell 訂單能見度與Computex所揭示的趨勢來看，AI 基礎建設需求仍處於擴張期，透過全鏈布局策略，有助於長線掌握產業成長紅利。