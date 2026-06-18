台指期夜盤絕地反攻！ 距47K大關僅差10點

台指期夜盤18日以46,751點開低後，盤中走勢持續震盪。截至晚間9點整，台指期夜盤報46,937點、漲185點、漲幅0.4%；上半場盤中空方雖一度壓低，最低達46,729點，但隨後多頭攻高再由黑翻紅，最高暫達46,990點，距離47,000大關僅差10點。

永豐期貨表示，台股挑戰五萬點的主軸依舊未變。事實上，近期盤面最關鍵的訊號，在於資金完全無視連假前觀望氣氛，以及聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）首度公開談話偏鷹的干擾。隨著台積電（2330）重返2,400元關卡之上，半導體與封測族群同步轉強，加權指數盤中再創歷史新高，顯示市場資金並非轉向防守，而是透過權值股與高β族群同步表態，行情仍具延續空間。

其中，台積電再度扮演盤面定海神針角色，股價穩居高檔、成交量同步放大，反映資金重新回流AI核心資產，這不只是技術性反彈，更代表市場對AI長線成長趨勢的重新定價。只要台積電維持強勢，台股就缺乏真正轉空的條件。

另一方面，市場對Warsh談話的解讀，也並非單純偏向利空。雖然其重申高利率立場、淡化過度明確的前瞻指引，並透露對通膨仍存戒心，但市場真正接收到的訊號，是Fed希望先建立政策獨立性與抗通膨立場，避免新任主席一上任便被貼上政治性降息標籤。換言之，現階段的鷹派態度，反而可能是在為後續政策轉向預留空間。

此外，油價走勢也逐步朝市場預期方向發展。若能源價格持續回落至戰前水準，通膨壓力降溫速度有望快於Fed目前預估，屆時降息並非缺席，而是可能以更集中、幅度更大的方式出現，甚至形成「鷹派包裝下的降息循環」，整體降息碼數也有機會高於市場年初預期。