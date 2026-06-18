展現強勁動能！台股強、期貨旺 今年交易量有望寫歷史新高

台灣期貨市場今年展現強勁動能，受惠於整體證券市場的活絡，交易量屢創新高。截至六月底，期貨交易量預計將突破2.5億口，全年有機會樂觀挑戰4、5億口大關，有望超越歷史新高3.96億口的紀錄。

期交所總經理周建隆表示，儘管下半年可能因國際因素、聖誕假期等因素影響交易量，但對今年4億口的目標抱持樂觀態度。截至目前為止，日均交易量已達220多萬口，遠高於去年全年的157萬口，市場參與度顯著提升，夜盤交易的熱度也不容小覷。

事實上，目前市場並未觀察到明顯的負面因素，儘管國際政治局勢仍存在不確定性，例如戰爭協議簽署、其他地緣政治衝突持續等，但整體氛圍依然偏向樂觀。

另外，針對先前部分期貨商面臨ANC（風險調整後淨資本額比例）過低的問題，周建隆說明，目前主管機關與期交所也正持續研議ANC制度的優化方案，而這並非單純地「調降門檻」，是希望尋找更全面、更符合台灣期貨商規模與業務型態的替代方案，以達到相同的風險管理效果。由於ANC制度當初是參考美國模式建立，因此相關研議需考量國際經驗，目前尚未有具體的結論或時程。