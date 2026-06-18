玻纖布漲漲漲！南亞市值破兆後 股價再漲停續寫歷史新高

玻纖布又漲價了！銅箔基板（CCL）產業龍頭建滔最新公告，電子玻纖布本周起上漲15%，顯示供給缺口擴大，且漲價已被客戶接受。玻纖布、CCL族群群起大漲，其中南亞再度衝高漲停，攻至139元，再創新高，市值也攀升上兆元。

總經理鄒明仁表示，建滔今年以來已多次調漲價格，主要反映市場供需，南亞未來也將持續與客戶討論價格。市場傳出南亞相關產能已經被輝達（NVIDIA）供應鏈包下，產能已經滿載。

業界證實，受限於T-glass 、Low DK等玻纖布良率偏低，輝達近期接受業者將高階玻纖布T-glass與一般電子級玻纖布的混搭方案，以加快高階AI伺服器出貨腳步。這也代表高階玻纖布非常缺，使得輝達願意修改材料設計，以避免AI伺服器因缺料延後交貨。

董座吳嘉昭表示，在AI需求強勁推升下，目前環氧樹脂、玻纖布、玻纖絲產能利用率接近滿載；銅箔基板及銅箔，整體操作率也達八至九成。

南亞今年電子材料營收占比已突破五成，並朝六成邁進。南亞是CCL上下游垂直整合公司，產品涵蓋玻纖布、銅箔、環氧樹脂及CCL，形成完整的CCL材料平台。由於關鍵材料多數自行生產，可有效掌握成本、品質與供貨穩定性，並受惠AI伺服器、高速交換器等高階CCL需求成長。

南亞今以139元漲停價開出，盤中雖一度打開，但仍強勁鎖死，漲停排隊買單達3萬張，成交量逾12萬張。