CCL 概念族群多點開花！台燿盤中上攻漲停板

台積電(2330)股價持續上漲，一名網友在Dcard發文表示，自己從上大學開始便持續定期定額投資0050與台積電，沒想到日前因家中急需用錢，只能忍痛將持有多年的台積電全數賣出。雖然賣出時價格約在2250元，但短短幾天後股價已來到2400元，讓他忍不住感嘆「好想尖叫」，貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友則認為，既然是為了幫助家人度過難關，就不需要過度糾結賣飛的漲幅。

2026-06-18 10:08