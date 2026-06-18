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CCL 概念族群多點開花！台燿盤中上攻漲停板
銅箔基板（CCL）相關概念族群18日全面走強，市場資金明顯回流高階銅箔基板與AI伺服器供應鏈。其中，台燿（6274）盤中以1,835元亮燈漲停，表現強勢。
整體上，AI伺服器、800G交換器與ASIC需求持續帶動高階CCL產能吃緊，觀察18日相關族群表現，台燿、尚茂（8291）、南亞（1303）等盤中同步亮燈漲停；騰輝電子-KY（6672）大漲近8%，聯茂（6213）漲幅逾5%，台光電（2383）則漲3%，持續挑戰創波段高5,635元；另外，長興（1717）、凱威、台虹（8039）、宏泰（1612）等也紛紛走強。
台燿5月營收47.94億元，月增4%、年增128.49%，營收表現強勁，主要受惠全球大型雲端服務供應商持續擴大AI基礎建設投資，高階無鹵素、低損耗材料出貨維持暢旺。
法人指出，隨化學品價格續漲，台燿第2季有望迎來第二波漲價效應，在產品組合優化與售價調升帶動下，單季營收及獲利可望同步成長。隨著泰國新廠產能陸續開出，市場對下半年至2027年營運展望維持正向，投資評等續給「買進」。
台光電5月營收156.19億元，月增12.17%、年增114.63%，再創歷史新高，表現優於市場預期。法人指出，營收成長主要受惠新一代AI伺服器與ASIC需求持續升溫，帶動超高階材料規格CCL出貨大增。
隨6月出貨動能維持高檔，預期第2季營收有望續創新高，且在高階產品比重提升帶動下，單季毛利率可望優於第1季。展望2027年，台光電憑藉M9材料主要供應商地位與技術領先優勢，中長線成長動能仍看俏，投資評等維持「買進」。
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