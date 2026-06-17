聯準會新任主席華許首秀 美股電子盤、台指期夜盤多空對峙

台指期夜盤17日開盤時，受美股電子盤持續反彈帶動，以46,098點、上漲87點開出後，一度上衝至46,386點、大漲375點，但在市場觀望聯準會新任主席華許在18日凌晨2點30分的記者會說詞等關鍵中，與美股電子盤漲勢同步收斂，台指期夜盤也一度翻黑小跌16點，而在美國5月零售銷售數據優於預期中，截至晚間約21點，指數約在46,173點、上漲162點。

17日美股電子盤焦點，在於聯準會將在18日凌晨2點公布最新利率決議，新任主席華許在2點30分首次舉行會後記者會，雖市場已有此次會議不升息的高度預期，但關注華許如何面對未來利率政策說明，以及反應各委員看法的利率點陣圖、華許是否釋放未來可能縮表的暗示等，加上美國總統川普放話，如果他對美伊達成的協議內容不滿意，可能恢復轟炸下，布蘭特、WTI等指標油價回穩小漲中，包括道瓊、那斯達克、標普電子盤漲勢收斂，但在美國5月零售銷售年增0.9%，預期增長0.6%，顯示儘管汽油價格上漲，但消費者需求仍具韌性，也帶動台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,420元、上漲10元附近遊走，電子期上漲0.39%，半導體期上漲1.02%，中型100期貨指數上漲0.29%。

台股17日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲68點，收45,877點，其中，外資現貨賣超206.5億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少2,453口至67,394口；投信賣超6.4 億元，自營商賣超42.9億元，三大法人合計賣超255.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，17日台股開低走高，持續守住所有均線，且5日線向上穿越10日線，短線延續反彈行情，雖然因端午連假將至，成交量再度萎縮，低於5日與20日均量，但後續若能守住短期均線、且量能回升，就有機會挑戰前方歷史高點。