全民權證／南亞科 兩檔衝鋒

南亞科（2408）持續受惠於DDR4及DDR5報價大漲挹注，5月營收276.7億元，月增8.6%、年增730.1%，再創歷史新高，優於市場預期；累計前五月營收1,022.4億元、年增649.6%，市場預期6月營收可望維持5月水準，第2季營收則將可挑戰800億元大關，全季平均銷售單價可季增兩位數以上。

由於雲端服務供應商（CSP）在AI驅動下持續投資，對HBM、LPDDR5及RDIMM需求強勁，DDR5等DRAM供給受限，加速成熟製程停產，AI訓練及推理催生更多客製化邊緣AI應用。

權證券商建議，看好南亞科後市的投資人，建議利用價內外5%內、有效天期200天以上的商品介入。（國泰證券提供）

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